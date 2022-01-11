В Новосибирске застройщика-бенефициара будут судить за злоупотребление своими полномочиями

Застройщик в итоге обанкротился, а ущерб от неудавшейся схемы составил более миллиарда рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бенефициарного владельца компании, которая занималась строительством многоэтажек на улице Зорге. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями по статье 201 УК РФ.
— По версии следствия, обвиняемый принял решение финансировать текущую деятельность общества путем предоставления фирме возмездных займов от себя лично и иных подконтрольных ему организаций, — пояснили в ведомстве. — При этом застройщик должен был исполнять кредитные обязательства и возвращать бенефициару займы с процентами. Это привело к тому, что компания не смогла выполнить свои обязательства перед 390 дольщиками по достройке 4 жилых домов, а также перед подрядчиками и контрагентами. Позже застройщик обанкротился.
Ущерб от этой провалившейся схемы составил больше миллиарда рублей. Сейчас дело уже направлено в Центральный районный суд.
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