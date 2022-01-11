В Новосибирске застройщика-бенефициара будут судить за злоупотребление своими полномочиями

Застройщик в итоге обанкротился, а ущерб от неудавшейся схемы составил более миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бенефициарного владельца компании, которая занималась строительством многоэтажек на улице Зорге. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями по статье 201 УК РФ.

— По версии следствия, обвиняемый принял решение финансировать текущую деятельность общества путем предоставления фирме возмездных займов от себя лично и иных подконтрольных ему организаций, — пояснили в ведомстве. — При этом застройщик должен был исполнять кредитные обязательства и возвращать бенефициару займы с процентами. Это привело к тому, что компания не смогла выполнить свои обязательства перед 390 дольщиками по достройке 4 жилых домов, а также перед подрядчиками и контрагентами. Позже застройщик обанкротился.

Ущерб от этой провалившейся схемы составил больше миллиарда рублей. Сейчас дело уже направлено в Центральный районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.