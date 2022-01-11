В Новосибирской области открыли новый центр амбулаторной онкопомощи

Центр начал работать на базе ЦГБ Бердска. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области открылся новый Центр амбулаторной онкопомощи. Он начал работать на базе ЦГБ Бердска уже в первый день после праздничных выходных.

— В этом году вводится в эксплуатацию центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием, обладающим уникальными техническими параметрами. То, что раньше можно было сделать только в Новосибирске, иногда за некоторыми услугами приходилось ехать в другие города, сегодня есть возможность пройти диагностику, лечение непосредственно рядом со своим домом, в комфортных условиях, и тут же, одновременно, получить, например, телемедицинскую консультацию специалистов из любого уголка страны, — пояснил губернатор региона Андрей Травников.

Подобный центр — принципиально новое звено онкологической службы. Фото: Правительство НСО

Подобный центр — принципиально новое звено онкологической службы, располагающее всеми необходимыми для быстрой и точной постановки диагноза возможностями. В том числе — за счет нового оборудования.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в поселке Садовый под Новосибирском планируется построить новую инфекционную больницу. Предполагается, что в этот новый корпус переедет Городская инфекционная клиническая больница №1. Больница рассчитана на 504 койко-места, ее общая площадь составит около 35 тысяч квадратных метров. Планируется, что здесь будут обустроены 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Больница будет не только оснащена современным оборудованием, но и будет иметь вертолетную площадку для санавиации. Начать работу медучреждение должно в конце 2022 года.

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