Умер Петр Мысик — новосибирский ветеран железнодорожного транспорта скончался на 92 году жизни

Петр Мысик скончался на 92 году жизни. Фото: slavbibl.ru

В Новосибирске скончался председатель межрегионального координационного совета ветеранов войны и труда Западно-Сибирской железной дороги Петр Мысик. Мужчины не стало в возрасте 91 года.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Петра Филипповича, руководству Западно-Сибирской железной дороги. Петр Филиппович — человек уникальной судьбы: всю свою жизнь он посвятил железной дороге, прошел славный трудовой путь — от дежурного по станции до первого заместителя начальника магистрали, — выразил свои соболезнования мэр города Анатолий Локоть. — На всех участках работы Петра Филипповича отличали инициативность, творческое мышление, нестандартный подход к решению проблем, умение добиваться весомых результатов, за что он был отмечен высокими правительственными наградами Родины, области и города.

В последние годы своей жизни Петр Филиппович возглавлял ветеранскую организацию Западно-Сибирской железной дороги. Коллеги вспоминают его как неравнодушного и интеллигентного человека, который переживал за будущее нашего города и области. Он всегда пользовался авторитетом среди своих друзей и товарищей, и всех, кто его знал.

Похороны состоятся 13 января 2022 г. Прощание — в 14-00 в Похоронном доме ИМИ по адресу: Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.

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