Новосибирец судится с приятелем, который 4 года обещал отремонтировать его авто

Автомобиль простоял на СТО без двигателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец попросил приятеля починить «Мазду Капелла» — тот растянул ремонт на 4 года. Все это время он якобы искал новый двигатель. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района:

— Зимой 2017 года потерпевший отдал свой автомобиль с дополнительным комплектом летней резины 47-летнему автомастеру. Хозяин машины заплатил за ремонт 92 тысячи рублей. Специалист четыре года обещал отремонтировать машину, просил дополнительные суммы. Однако отказывался отдавать авто. Зимой 2021 года потерпевший устал ждать и написал заявление в полицию, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Полиция быстро отыскала пропавшую «Мазду Капелла» — она стояла возле СТО, где раньше работал автомастер. У машины не было двигателя, коробки передач, карбюратора. Следователи возбудили уголовное дело о растрате в значительном размере.

— Подозреваемый отказался признать вину — якобы покупал новые двигатели, но те не подходили и он их продавал. Однако никто не смог это подтвердить. Летнюю резину искали дома у бывшей жены автомастера, там ее тоже не оказалось. Ущерб составил 241 тысячу рублей, — рассказала Наталья Харитонова.

Подозреваемый ранее не был судим, у него остался несовершеннолетний сын. За растрату в значительном размере ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

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