Кто украл телефоны неизвестно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В новосибирских барах у посетителей украли айфоны. ЧП произошло в разных заведениях с разницей в час на новогодних праздниках.
— Сначала неизвестный поработал в одном из клубов в Центральном районе. У девушки украли айфон 12 в прозрачном чехле в женском туалете. Ущерб составил 60 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, подобный случай произошел в одном из баров на Красном проспекте. У парня кто-то украл телефон «Iphone 12 Pro max». Ущерб составил 60 875 рублей.
Пострадавшие написали заявление в полицию.
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