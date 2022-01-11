В пожаре, унесшем жизни двух детей и их бабушки под Новосибирском, могли погибнуть еще 3 ребенка

Трое старших детей женщины спаслись из пожара, потому как были в школе. Фото: СУ СКР по НСО

В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области прокомментировали пожар в поселке Станционно-Ояшинский, где погибла женщина и двое детей. В ведомстве пояснили, что женщина приходилась детям бабушкой, а внуки приехали к ней в гости.

— По предварительной информации, погибшая женщина являлась бабушкой несовершеннолетним детям, которые находились у нее в гостях. Мать проживает в Новосибирске. Информация о фактах неблагополучия в данной семье в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не поступала, — сообщили в минтруде. — При этом, погибшая женщина имела на воспитании своих трех несовершеннолетних детей, которые на момент возгорания, находились в школе. Сейчас они находятся в соцучреждении, в дальнейшем органом опеки и попечительства Мошковского района будет решен вопрос их жизнеустройства.

Сейчас по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Точную причину пожара установят позже дознаватели МЧС.

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