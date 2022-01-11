В Новосибирской области из частного дома украли шампуры и кастрюли

У женщины украли не только предметы быта, но и спецтехнику.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области неизвестный обокрал частный дом. ЧП произошло в Новосибирском районе в одном из дачных обществ.
— Кто-то проник в дом и украл телевизор, кастрюли из нержавеющей стали, мультикультиватор, бензиновую газонокосилку, наружный электрический насос для скважины, алюминиевую садовую тележку, шампуры из нержавеющей стали, — рассказал КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, неизвестный взломал входную дверь и окно, чтобы все мог вынести.
В общем ущерб составил 102 тысячи 500 рублей. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.
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