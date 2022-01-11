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Общество11 января 2022 12:26

В Новосибирской области девочка вывихнула руку, залезая на диван

Ее осмотрели врачи
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Ребенка не стали госпитализировать.

Ребенка не стали госпитализировать.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области девочка вывихнула руку. Все произошло в одном из поселков Коченевского района.

— Девочке 3 года. Она была дома и пыталась залезть на диван. Ребенок неудачно облокотился на левую руку и повредил ее. Родители отвезли девочку в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи осмотрели девочку и поставили диагноз — вывих левой руки. После этого ей выписали лечение и отпустили домой.

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