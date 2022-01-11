В Новосибирской области девочка вывихнула руку, залезая на диван

Ребенка не стали госпитализировать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области девочка вывихнула руку. Все произошло в одном из поселков Коченевского района.
— Девочке 3 года. Она была дома и пыталась залезть на диван. Ребенок неудачно облокотился на левую руку и повредил ее. Родители отвезли девочку в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи осмотрели девочку и поставили диагноз — вывих левой руки. После этого ей выписали лечение и отпустили домой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер