Жителям Новосибирской области стала доступнее окнопомощь

Губернатору Андрею Травникову представили возможности нового центра амбулаторной онкопомощи. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатору Андрею Травникову представили возможности нового центра амбулаторной онкопомощи, начавшего работу на базе ЦГБ Бердска в первый день после новогодних каникул. Также глава региона проконтролировал исполнение ранее данных поручений по реконструкции комплекса зданий Бердской городской больницы.

— В течение последних четырех лет мы проводим работу по обновлению ЦГБ Бердска — в этом году вводится в эксплуатацию центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием, обладающим уникальными техническими параметрами. Это еще один пример того, как наши медики в течение последних двух непростых лет пандемии проделывали огромную работу, решали сложнейшие технические, организационные вопросы по модернизации материальной базы. И это не просто обновление оборудования, это принципиально новые возможности для врачей и для пациентов. То, что раньше можно было сделать только в Новосибирске, иногда за некоторыми услугами приходилось ехать в другие города, сегодня есть возможность пройти диагностику, лечение непосредственно рядом со своим домом, в комфортных условиях, и тут же, одновременно, получить, например, телемедицинскую консультацию специалистов самого высокого уровня из любого уголка страны. И эти возможности дает то оборудование, которое сегодня устанавливается в наших больницах и поликлиниках, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

ЦАОП — это принципиально новое звено онкослужбы, самодостаточное подразделение, в котором есть больше возможностей для более быстрой и точной постановки диагноза: аппараты УЗИ, ФЛГ, для проведения гастро- и бронхоскопии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии.

Ввод в эксплуатацию новых ФАПов, ЦАОПов, капремонт и переоснащение учреждений здравоохранения, поставка оборудования и медицинских автомобилей — задачи национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в регионе под контролем Правительства Новосибирской области.

В ходе рабочей поездки в Бердск глава региона принял решение, позволяющее серьезно расширить возможности городской поликлинической помощи.

— Мы ищем любые возможности для того, чтобы усилить первичное звено, чтобы наши поликлиники приводить в современный вид и ликвидировать дефицит их мощностей. Одно из решений, которое мы предварительно сегодня согласовали, касается района Белокаменный в Бердске — это размещение поликлинического отделения на негосударственных площадях. Такая возможность есть, это первый такой масштабный опыт. Сегодня коллеги проводят оценку экономической составляющей этого проекта. Если мы будем укладываться в нормативные цены, то есть выкуп здания равнозначен затратам на строительство, то этот проект будет в ближайшее время поддержан, — отметил Андрей Травников.

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