В Новосибирске мошенники украли у женщины 6 тысяч рублей

Женщина написала заявление в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске мошенники украли у женщины 6 500 рублей. Инцидент произошел на новогодних праздниках.

— Женщина нашла объявление о продаже шубы. Написала продавцу в мессенджере. Он ей скинул реквизиты оплаты. Когда сибирячка перешла по ссылке и ввела реквизиты, то с ее счета списались деньги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Когда сибирячка поняла, что ее обманули, то написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.

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