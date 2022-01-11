В Новосибирске нашли более 10 тысяч незаконных рекламных конструкций

В 2022 году планируют убрать 80 рекламных конструкций на гостевых маршрутах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске продолжают демонтировать наружную рекламу. От визуального шума город очищают из-за предстоящего Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.

— Наша задача — повысить качество жизни горожан и улучшить внешний облик города. Визуальная привлекательность Новосибирска во многом зависит от грамотного размещения наружной рекламы, — рассказал мэр Анатолий Локоть. — Мы не ведем борьбу с малым бизнесом, мы приводим в порядок улицы нашего города. Нужно понимать, что не Новосибирск существует для рекламы, а реклама для Новосибирска.

Новосибирск уже очистили от 1,5 тысяч нелегальных и 200 легальных рекламных конструкций. А по словам председателя комитета рекламы и информации Олега Хорошунова, скоро начнут проверять 25 улиц, по которым будут проходить гостевые маршруты. Сейчас на этих улицах 220 рекламных конструкций и 80 из них уберут в 2022 году. Всего в городе нашли около 10 тысяч незаконных рекламных конструкций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.