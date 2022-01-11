В Бердске следователи ищут мужчину на машине, домогавшегося до школьницы

В Бердске педофил домогался 13-летней девочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске педофил домогался 13-летней девочки. По словам самой школьницы, мужчина ехал без одежды на машине, когда остановился около нее и предложил сесть в автомобиль. Сейчас произошедшем заинтересовались правоохранители.

— По данному факту следственным отделом по городу Бердск проводится доследственная проверка, — пояснили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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