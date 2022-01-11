В Бердске следователи ищут мужчину на машине, домогавшегося до школьницы

В Бердске педофил домогался 13-летней девочки.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Бердске педофил домогался 13-летней девочки. По словам самой школьницы, мужчина ехал без одежды на машине, когда остановился около нее и предложил сесть в автомобиль. Сейчас произошедшем заинтересовались правоохранители.
— По данному факту следственным отделом по городу Бердск проводится доследственная проверка, — пояснили в областном Следственном комитете.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер