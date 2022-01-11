В Новосибирске отложили суд по делу об убийстве экс-депутата горсовета Ивана Митряшина

Новосибирский районный суд отложил рассмотрение дела об убийстве экс-депутата горсовета Ивана Митряшина. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский районный суд отложил рассмотрение дела об убийстве экс-депутата горсовета Ивана Митряшина. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

— В судебном заседании от 11 января 2022 года оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств по делу, — сообщили в пресс-службе суда. — Следующее судебное заседание назначено на 2 февраля из-за неявки свидетелей, потерпевших.

Напомним, трагедия произошла в мае этого года Каменском районе Новосибирской области. Установлено, что подозреваемый — 46-летний Александр Данилов вместе с потерпевшим Митряшиным вместе выпивали и во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого Данилов ударил экс-депутата ножом. После чего пострадавшего с травмами доставили в больницу, где врачи реанимации боролись за его жизнь. Однако спасти мужчину не удалось.

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