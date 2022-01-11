В Новосибирске за новогодние праздники зарегистрировали 29 обращений в травмпункты

29 обращений в травму из-за гололеда и 7 из-за обморожения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске за новогодние праздники зарегистрировали 29 обращений в травмпункт из-за гололедных травм. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

— Статистика по гололедным травмам поступала от 3 до 7-8 раз в день, и всего таких травм было 29. По 1-2 раза в день обращались с обморожением. В общей сложности было семь таких обращений, — рассказал Васильев.

Напомним, что не все травмпункты работали в новогодние праздники. И если одни были закрыт из-за выходных, то травмпункт Кировского района, который находится в поликлинике №22, не работает с начала осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировском районе Новосибирска уже 4 месяца не работает травмпункт

Пациентам приходится обращаться в «травму» в соседнем Ленинском районе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.