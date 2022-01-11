В Новосибирске в массовом ДТП 10-летний мальчик сломал позвоночник

Кроме мальчика больше в аварии никто не пострадал. Фото: ГИБДД

В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

— Утром во вторник, 11 января, на улице Промышленной, 22-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» столкнулся с «Форд Фокусом», за рулем которого находился 38-летний водитель, а «Форд» в свою очередь столкнулся с «БМВ Х5», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В аварии пострадал пассажир «Форда» мальчик — 10 лет. Сейчас ребенок находится в больнице, ему поставили диагноз — компрессионный перелом позвоночника.

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