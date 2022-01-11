В Новосибирске запретили строить торговые павильоны на месте сквера

В Новосибирске на улице Высоцкого на месте снесенных гаражей не будут строить торговый павильон. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске на улице Высоцкого на месте снесенных гаражей не будут строить торговый павильон. Об этом сообщили в мэрии города: магазины исключили из схемы размещения нестационарных объектов.

— Со стороны улицы Высоцкого мы тот напряженный объект, который так сильно волновал горожан, исключили из схемы, — рассказал на аппаратном совещании 11 января начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Напомним, против строительства торговых павильонов на МЖК выступили местные жители. Новосибирцы требовали обустроить на месте снесенных гаражей сквер, а магазинов, по словам людей, у них и так было достаточно. Сибиряки даже вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.

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