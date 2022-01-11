39-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

236 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

11 января оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 13 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 87, 86, 39, 84, 75, 69 лет и женщины в возрасте 74, 72, 57 лет, две женщины в возрасте 79 лет и две женщины в возрасте 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 369 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 236 пациентов, среди них 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области лежат 2 759 человек, в том числе 27 детей.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 97 658 человек, за последние сутки их прибавилось 236. Также за последний день выздоровели 289 пациентов — за все время пандемии их стало 68 173 человека.

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