В Новосибирске на стройплощадке ЛДС начали подготовку к внутренней отделке помещений. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске строительство ЛДС идет по графику. Во время новогодних выходных работы там велись по всем фронтам. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

По информации Минстроя региона, на ЛДС продолжают остеклять фасады, а также обустраивают фальцевую кровлю на основной арене и универсальном тренировочном зале. Кроме того, рабочие монтируют системы отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочные системы. Помимо этого, осуществляется монтаж перегородок и заливка полов.

— На малой тренировочной арене, куда подали тепло в конце декабря 2021 года, начались подготовительные работы для внутренней отделки помещений. Следующий этап — запуск тепла на универсальный тренировочный зал, который планируется завершить до конца января. Затем на очереди — подача отопления в здание основной арены, — уточнили в правительстве.

В правительстве напомнили, что строительство ледовой арены предусматривает и обустройство подъездных путей к объекту, а также строительство станции метро «Спортивная», а еще благоустройство территории рядом с ЛДС.

Реализацию проекта контролируют власти региона.

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