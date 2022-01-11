Пожар уничтожил офис Новосибирского отделения Красного Креста.Фото: предоставлены Сотрудниками НООООО Российский Красный Крест.

Офис новосибирского отделения Красного Креста уничтожил пожар. ЧП случилось в ночь на вторник, 11 января 2022 года.

— Это произошло сегодня около 4-х часов ночи. Сгорело много оборудования, оргтехника, один кабинет выгорел полностью. Все что не сгорело, залито водой. Пострадали практически все кабинеты. Воздух был настолько горячий, что то, что не опалило огнем — просто расплавилось от высокой температуры. Пожарные сказали, что причиной возгорания стала неисправная проводка. Наши помещения располагаются в старом доме, где проблемы с проводкой — не редкость. Мы до сих пор не можем толком оправиться от того, что случилось, — рассказала КП-Новосибирск председатель новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации Российский Красный Крест Елена Кокорина.

Оборудование для работы с пожилыми людьми практически не пострадало, как и инвентарь на складе. Но рабочая зона полностью уничтожена огнем.

Сотрудники Красного креста в своем официальном аккаунте Instagram обратились ко всем неравнодушным жителям за помощью. Региональному отделению сейчас срочно нужно отремонтировать окна, двери, демонтировать старую проводку. И нужны руки, чтобы навести порядок после бедствия.

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