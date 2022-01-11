В Новосибирской области планируют открыть два первых вытрезвителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области планируют восстановить вытрезвители. Первые два власти хотят открыть на левом и правом берегах Новосибирска. Об этом на пресс-конференции рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

— Мы будем начинать, наверное, с малого. Хотя бы по одному вытрезвителю на левом и правом берегу, — сказала Кормилина.

Точные сроки открытия таких учреждений она не озвучила. Однако уточнила, что для того, чтобы организовать в городе вытрезвители, требуются существенные финансовые затраты. По мнению Кормилиной, к деятельности вытрезвителей можно привлекать волонтеров.

Сейчас вопросы по открытию вытрезвителей обсуждаются на уровне правительства Новосибирской области.

При этом Ольга Кормилина уверена, что вытрезвители в городе нужны:

— Употребление алкоголя может неадекватно сказаться на состоянии здоровья, особенно зимой. В таком случае человека нельзя оставлять в таком опасном положении, нужно помогать ему, — добавила она.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.