В Новосибирской области планируют открыть два первых вытрезвителя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области планируют восстановить вытрезвители. Первые два власти хотят открыть на левом и правом берегах Новосибирска. Об этом на пресс-конференции рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.
— Мы будем начинать, наверное, с малого. Хотя бы по одному вытрезвителю на левом и правом берегу, — сказала Кормилина.
Точные сроки открытия таких учреждений она не озвучила. Однако уточнила, что для того, чтобы организовать в городе вытрезвители, требуются существенные финансовые затраты. По мнению Кормилиной, к деятельности вытрезвителей можно привлекать волонтеров.
Сейчас вопросы по открытию вытрезвителей обсуждаются на уровне правительства Новосибирской области.
При этом Ольга Кормилина уверена, что вытрезвители в городе нужны:
— Употребление алкоголя может неадекватно сказаться на состоянии здоровья, особенно зимой. В таком случае человека нельзя оставлять в таком опасном положении, нужно помогать ему, — добавила она.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
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