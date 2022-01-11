В Новосибирске начали судить женщину-инвалида за продажу сильнодействующих обезболивающих

Лекарства покупали по поддельным рецептам Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое новосибирцев пойдут под суд за незаконную продажу обезболивающих в Новосибирске. Уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ начали слушать в Октябрьском районном суде:

— В январе 2020 года подозреваемые приобрели пустые рецепты с печатями в интернете и незаконно вписали сильнодействующие лекарства -трамадол, прегабалин и другие. Препараты они покупали в муниципальных аптеках Новосибирска, а затем продавали через Телеграмм-канал. Сотрудники УНК привлекли тайного покупателя и задержали подозреваемых, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Обвиняемые частично признали вину. Оба характеризуются положительно, ранее состояли на учете в наркологическом диспансере, женщина является инвалидом первой группы из-за тяжелых вирусных заболеваний.

Сибирякам грозит до восьми лет колонии за каждый эпизод незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Одно из лекарств является сильным опиоидным анальгетиком, которое назначают при тяжелом болевом синдроме, в том числе при онкологии.

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