Видео и фото с места пожара под Новосибирском, на котором погибли женщина и двое детей, опубликовали МЧС и СК

Сейчас на месте трагедии работают спасатели, следователи, а также прокурор. Фото: МЧС по НСО.

В ГУ МЧС и СК РФ по Новосибирской области опубликовали фото и видео с места смертельного пожара под Новосибирском. Во вторник, 11 января, в рабочем поселке Станционно-Ояшинский загорелся дом на пятерых хозяев. В результате ЧП погибли три человека — женщина и двое детей.

На кадрах видно, что строение сильно выгорело. Как ранее сообщали в МЧС, во время пожара у дома обрушилась крыша. Фото: МЧС по НСО.

Напомним, по факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Фото: ГУ МЧС по НСО.

На кадрах видно, что строение сильно выгорело. Как ранее сообщали в МЧС, во время пожара у дома обрушилась крыша. Площадь возгорания составила 120 квадратов.

Точный возраст погибших не озвучили. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Напомним, по факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте ЧП работают следователи, следователи-криминалисты, спасатели МЧС и прокурор Мошковского района. Ответственные лица устанавливают обстоятельства случившегося.

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