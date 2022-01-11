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Общество11 января 2022 11:28

В Новосибирске сторож метеостанции засудил гидрометцентр за незаконное увольнение

Суд постановил выплатить более 50 тысяч рублей за вынужденный прогул
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Суд встал на сторону сторожа

Суд встал на сторону сторожа

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске сторож засудил руководство за незаконное увольнение с работы. Решение было опубликовано на сайте Заельцовского районного суда.

Мужчина работал сторожем на одной из метеостанций, но вскоре надолго ушел на больничный. Однако, после больничного ему предложили другую должность — наблюдателя пункта мониторинга за загрязнением воздуха при Новосибирской КЛМС. А еще пригрозили увольнением в случае отказа. Мужчина отказался от предложения из-за невыплаты двухнедельного пособия, после чего его уволили.

Бывший сторож обратился в суд с иском о компенсации заработной платы и восстановлении на работе. Суд поддержал иск и обязал «Западно-Сибирский Гидрометцентр» выплатить более 56 тысяч рублей за вынужденный прогул в 2,5 месяца и моральный вред. Решение вступило в законную силу.

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