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Общество11 января 2022 7:52

В декабре в Новосибирске зафиксировали множество попыток краж и хулиганства

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за последний месяц 2021 года
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Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Всего в декабре группами быстрого реагирования было осуществлено 1987 боевых выездов.

Наибольшее число сигналов тревоги - 1287 - поступило на пульт централизованного наблюдения от охранных сигнализаций, 424 - с мобильных и стационарных тревожных кнопок, 161 - посредством телефонной связи, 115 - от автоматических пожарных сигнализаций.

Самыми распространенными правонарушениями месяца были попытки совершения кражи (228 случаев) и хулиганство (217 случаев).

Всего за месяц «гвардейцами» было пресечено 328 различных правонарушений, задержаны 195 лиц, их совершивших.

64 раза за декабрь сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ осуществляли взаимодействие с правоохранительными органами.