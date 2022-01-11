Следователи возбудили уголовное дело после пожара под Новосибирском, унесшего жизнь женщины и двоих детей. Фото: СК РФ по НСО.

В СК РФ по Новосибирской области завели уголовное дело после жуткого пожара в Мошковском районе. Там в результате возгорания в частном доме в рабочем поселке Станционно-Ояшинский погибли три человека — женщина и двое детей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным ведомства, на месте трагедии работают следователи, следователи-криминалисты, а также сотрудники ГУ МЧС. Кроме того, как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, на место для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Мошковского района.

— Под надзором прокуратуры будут проведены мероприятия по расселению граждан из дома, — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящий момент ответственные ведомства устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

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