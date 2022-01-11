Новосибирские полицейские помогли отвезти в больницу шестилетнего ребенка без сознания

Девочку без сознания доставили в больницу сотрудники ДПС Фото: Артем КИЛЬКИН

Шестилетняя девочка каталась на «плюшке» с горки и получила сотрясение мозга. Ее рвало, она теряла сознание, поэтому отец обратился к автоинспекторам, чтобы они сопроводили их и ребенка в больницу. Полицейские помогли семье добраться из Пашино в поликлинику на Вертковской, а в ответ мама девочки разослала благодарности по соцсетям. Известно, что инцидент с ребенком случился 6 января.

— На улице Жуковского дежурили сотрудники ДПС, и муж попросил у них помощи, чтобы нас сопроводили. Сотрудники не отказали, и мы быстро доехали. Помогли занести ребенка в больницу, — написала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

После публикаций в СМИ в полиции раскрыли имена героев — это были старший лейтенант Владимир Шефер и лейтенант Сергей Райхерт. В ГУ МВД России по Новосибирской области поощрят сотрудников, прославившихся в социальных сетях.

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