В Новосибирске на конечной остановке трамвая умер мужчина. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Во вторник, 11 января, на конечной остановке трамвая № 18 «Жилмассив Юго-Западный» умер мужчина. Его без сознания обнаружили в салоне транспортного средства очевидцы. Они вызвали скорую помощь. Информация о ЧП появилась в соцсетях.
— Был без признаков жизни. Я простояла 30-40 минут, его еще откачивали в машине скорой помощи, — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
К сожалению, реанимационные действия медиков не помогли — человек умер.
В настоящий момент причина смерти мужчины неизвестна. Информация уточняется.
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