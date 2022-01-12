Погода в Новосибирске на 12 января 2022 года: синоптики обещают мороз и гололед

В Новосибирск вернулись морозы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 12 января 2022 года будет холодной, но солнечной. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра
— Ночью температура в Новосибирске будет -16…-18 градусов, днем — -12…-14. Будет ясно, преимущественно без осадков, подует слабый юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Жителей Новосибирской области ночью ждет похолодание до -26 градусов, днем — до -12…-17. Ночью по северо-востоку, днем по северу региона пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
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