Вячеслав Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском

Спикер Госдумы похвалил родителей, воспитавших героев. Фото: личный архив

Спикер Госдумы Вячеслав Володин откликнулся на статью КП-Новосибирск о подростках, которые нашли на дороге новорожденную девочку. Он назвал людей, бросивших ребенка в коробке на морозе, «извергами», и похвалил ребят, которые спасли новорожденную девочку. Об этом спикер Госдумы рассказал в своем Telegram.

— Не окажись ребята на малолюдной трассе, пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения. Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде, — написал он, прочитав статью КП-Новосибирск.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура взяла на контроль дело о найденном в коробке у обочины новорожденном ребенке, а также о том, что девочку решили удочерить её спасители.

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