Под Новосибирском полицейские поймали браконьеров, убивших пять лосей. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Чулымском районе Новосибирской области полицейские поймали браконьеров. Правоохранители остановили две легковушки, в которых были охотники. В автомобилях нашли мясо лося и оружие. А следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила 5 мест, где браконьеры забили диких животных.

— Подозреваемыми оказались трое жителей Чулыма и Новосибирска в возрасте 32, 41 и 61 года. Известно, что у них была лицензия на отстрел одной особи лося, а застрелили они пять животных. У злоумышленников изъяли 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, 4 единицы охотничьего оружия, 3 снегохода и 3 легковых автомобиля, на которых осуществлялась охота. Также сотрудниками полиции было обнаружены места забоев животных и останки пяти туш особей лося, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас в полиции устанавливают, сколько всего эпизодов незаконной охоты совершили сибиряки. Кроме того, правоохранители выясняют, какой ущерб браконьеры нанесли природному миру.

На сибиряков завели уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Браконьерам избрали меру пресечения в виду подписки о невыезде и в виде обязательства о явке.

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