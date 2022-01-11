В Новосибирске 8 человек избили парня возле подъезда на Затулинке

Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

В Новосибирске 8 человек избили ногами парня около подъезда дома на улице Громова в Затулинском жилмассиве. Видеозапись с камеры домофона опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— В Кировском районе в ночь с 7 на 8 января у второго подъезда дома №7 на улице Громова произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей. По словам нашего читателя, предоставившего видео, причина драки ему неизвестна, но уточнил, что пострадавшему мужчине вызывали скорую помощь, — сообщают в группе «АСТ-54».

Драка началась между машин. Парня избивали руками и ногами, пока он не распластался на снегу возле автомобиля. Там его продолжил добивать последний нападавший, но вскоре ушел следом за остальными. Молодой человек смог подняться, но тут же упал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что заявлений о драке на Громова не поступало, однако полиция проводит проверку по публикации в соцсетях.

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