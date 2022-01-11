В Новосибирске устранили крупную аварию на теплосети в Ленинском районе города. Фото: СГК.

В Ленинском районе Новосибирска устранили крупную коммунальную аварию в Ленинском районе города. Там ранее, 10 января, зафиксировали повреждение магистрального трубопровода.

— Наша бригада завершила ремонт тепломагистрали по улице Котовского. Заменили 4 метра поврежденной трубы. С 22:30 трубопровод включен в работу, в ближайшие часы теплоноситель начнет поступать в дома, — говорится в сообщении СГК.

Ранее сообщалось, что возраст поврежденной трубы — 51 год. Из-за аварии 41 многоквартирный дом, 3 образовательных учреждения и два медицинских остались без тепла.

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