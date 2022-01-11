Пробки в Новосибирске на утро 11 января 2022 года: затор на улице Станиславского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 11 января года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Движение по улицам Блюхера, Сибиряков-Гвардейцев, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского тоже затруднено. Пробка наблюдается и на Октябрьском мосту.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Затруднено движение п улицам Восход, Кирова, Никитина и Добролюбова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 11 января, составил 6 баллов.

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