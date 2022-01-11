Мисс Россия Эльмира Абдразакова пошла на «Дом-2»

Эльмира Абдразакова решила принять участие в телепроекте "Дом-2". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эльмира Абдразакова — девять лет назад, будучи новосибирской студенткой, получившая титул «Мисс Россия» — призналась подписчикам в инстаграме, что собирается принять участие в популярном телепроекте «Дом-2».

— В последнем интервью, я зареклась, что никогда больше не буду участвовать в реалити шоу. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я пошла на проект «Дом-2». Для меня это некий социальный эксперимент над собой: интересно, как я буду взаимодействовать с участниками, проявляться на проекте, ну и, конечно же, строить отношения. Верю ли я что встречу любовь? Время покажет, — написала девушка на своей странице в инстаграме.

Поклонники красавицы разделились на два лагеря. Одни, хоть и были удивлены ее решением, порадовались за девушку и пожелали ей удачи. А другие предостерегли сибирячку, утверждая, что настоящую любовь на телепроекте не найти:

— Ого, теперь буду смотреть «Дом-2».

— Ну, что сказать — дерзай!

— Я, конечно, желаю тебе счастья. Но «Дом-2» — последнее место, где нужно искать любовь, — пишут люди.

Напомним, 27-летняя Эльмира Абдразакова стала «Мисс Россией» в 2013 году. После ее победы на конкурсе красоты грянул скандал. Всплыли фотографии тогда еще 17-летней новосибирской студентки из ночного клуба, где она с сигаретой и бокалом вина. Эльмира тогда даже удалила свою страницу «ВКонтакте». Однако позже девушка начала активно вести инстаграм и делиться с поклонниками откровениями. В прошлом году сибирячка рассказала КП-Новосибирск, как сложилась ее жизнь после той нашумевшей победы.

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