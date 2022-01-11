Главу новосибирского оборонного завода обвиняют в хищении акций на 600 миллионов рублей

Обвиняемый предоставил в суд поддельные документы об оплате стоимости акций. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске завершилось расследование по делу 65-летнего директора АО «Электроагрегат» Александра Одинца. Его обвиняли по статьям 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере и по статье 303 УК РФ за поделку доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

— По данным следствия, обвиняемый обманным путем присвоил пакет акций 4 крупных предприятий Новосибирской области, общей стоимостью более 593 миллионов рублей. Без фактической оплаты стоимости акций, обвиняемый, зарегистрировал право собственности на себе и доверенное лицо, — рассказали в областном следственном комитете. — Кроме того, обвиняемый предоставил в суд поддельные документы об оплате.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину Одинец не признал. Дело направлено в Ленинский районный суд.

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