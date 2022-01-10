В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались почти 80% учителей

В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались почти 80% педработников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались почти 80% педработников. Об этом сообщили в штабе при министерстве образования Новосибирской области.
— По данным на 10 января 2022 года вакцинацию в образовательных учреждениях завершили 55489 человек (73,88%), из них педагогических работников — 33841 (79,83%), — сообщили в штабе.
В штабе также отметили, что сейчас на больничном находятся только 2% педагогических работников с диагнозом ОРВИ. Данных о заболевших коронавирусом детей и взрослых пока нет, они должны будут появиться позже.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что у школьников начали брать тесты на коронавирус. Так, 10 января ПЦР-тест должны были взять у учеников 11-х классов из 10 школ.
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