В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались почти 80% учителей

В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались почти 80% педработников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались почти 80% педработников. Об этом сообщили в штабе при министерстве образования Новосибирской области.

— По данным на 10 января 2022 года вакцинацию в образовательных учреждениях завершили 55489 человек (73,88%), из них педагогических работников — 33841 (79,83%), — сообщили в штабе.

В штабе также отметили, что сейчас на больничном находятся только 2% педагогических работников с диагнозом ОРВИ. Данных о заболевших коронавирусом детей и взрослых пока нет, они должны будут появиться позже.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что у школьников начали брать тесты на коронавирус. Так, 10 января ПЦР-тест должны были взять у учеников 11-х классов из 10 школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирских школьников начали тестировать на коронавирус

Речь идет об учениках 11-х классов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber