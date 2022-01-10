УФАС оштрафовало на 300 тысяч рублей владельца новосибирских свалок

УФАС оштрафовало на несколько сотен владельца новосибирских свалок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УФАС оштрафовало на несколько сотен владельца новосибирских свалок. Его обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

— Новосибирское УФАС России признало МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» виновным в совершении административного правонарушения: учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства, — сообщили в пресс-службе УФАС. — Таким образом, навязывая подрядчику невыгодные условия договора.

Раньше УФАС уже направляли в учреждение предупреждение о том, чтобы они прекратили действия, нарушающие закон о защите конкуренции. Однако предупреждение не было выполнено в срок. Сейчас МУП оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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