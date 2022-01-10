Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-15°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 18:54

УФАС оштрафовало на 300 тысяч рублей владельца новосибирских свалок

Его обвинили в злоупотреблении доминирующим положением
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
УФАС оштрафовало на несколько сотен владельца новосибирских свалок.

УФАС оштрафовало на несколько сотен владельца новосибирских свалок.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УФАС оштрафовало на несколько сотен владельца новосибирских свалок. Его обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

— Новосибирское УФАС России признало МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» виновным в совершении административного правонарушения: учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства, — сообщили в пресс-службе УФАС. — Таким образом, навязывая подрядчику невыгодные условия договора.

Раньше УФАС уже направляли в учреждение предупреждение о том, чтобы они прекратили действия, нарушающие закон о защите конкуренции. Однако предупреждение не было выполнено в срок. Сейчас МУП оштрафовали на 300 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber