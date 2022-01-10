В Новосибирской области за новогодние праздники задержали 159 пьяных водителей

7 нетрезвых водителей из 46 ловились повторно. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года задержали 159 пьяных водителей. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин в на совещании в правительстве региона.

А в самом Новосибирске с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года выявили 46 нетрезвых водителей.

— В городе было выявлено 24 водителя в алкогольном опьянении, 15 водителей отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и еще 7 человек ловили повторно, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Также, по словам Травина, в авариях, которые произошли в области за новогодние праздники, 17 человек получили травмы, погибло пять граждан, а в двух ДТП пострадали дети.

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