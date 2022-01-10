В Новосибирске родители заступились за директора школы №76

Родители учеников заступились за директора школы №76, которую обвинили в переполненность учебного учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске родители учеников заступились за директора школы №76, которую обвинили в переполненность учебного учреждения. Напомним, после проведенной Роспотребнадзором проверки в школе, ведомство обратилось в суд, заявив, что школа могла соблюдать выставленные ограничения по количеству учащихся, а директор просто не приняла меры. Хотя сама Надежда Равлюк утверждает, что учащихся она была обязана принимать, поскольку они были закреплены за образовательным учреждением, иначе родители могут обратиться в прокуратуру.

На стороне директора и родители учеников. Жители микрорайона «Европейский берег» утверждают, что на их территории своих школ нет, а поблизости находятся только два учебных учреждения: школы №76 и №115. Кроме них детям учиться просто негде. Сибиряки написали письмо на имя губернатора региона, чтобы помочь им в решении этой проблемы и заступиться за директора.

— В настоящее время на директора школы № 76 Равлюк Надежду Николаевну подали заявление в суд из-за большого количества учеников. Ей грозит наказание в 30 000 рублей и неприятный факт в ее личной, безупречной репутации, — сообщается в письме. — Жители Микрорайона «Европейский берег» считают это наказание издевательством. Порядка 50 % всех учащихся школьников (школы № 76) являются детьми жителей «Европейского берега».

В письме люди также просят быстрее ввести в эксплуатацию школу №220, которая строится в микрорайоне «Европейский берег» и не наказывать директора школы 76. Сама Надежда Равлюк также планирует обжаловать решение Роспотребнадзора.

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