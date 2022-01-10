В Новосибирском метрополитене пассажиропоток вырос почти на 30% в 2021 году

По предварительным данным за 2021 год в метро перевезли 75 миллионов пассажиров. Фото: метрополитен Новосибирска

В метро Новосибирска за 2021 год проехало на 30% больше пассажиров, чем в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

— По предварительным данным перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в 2021 году оказалась значительно выше, чем в 2020 году. Если в 2020 году было перевезено 58,1 миллионов человек, то в 2021 году количество пассажиров может превысить 75 миллионов человек, — рассказали в пресс-службе.

Ранее начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло при этом утверждал, что в целом во время пандемии поток пассажиров снизился. В метро стало ездить меньше людей не только из-за самоизоляции, но также и потому что с поездов снимали пассажиров без масок. В 2021 году в перевозке отказали около 6,5 тысячи человек, которые были без маски.

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