Новосибирцы спасли экзотического кота с диабетом

Кошки могут вылечиться от сахарного диабета Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы нашли экзотического кота на одной из улиц поселка Коченево и забрали его в приют. Зоозащитники рассказали КП-Новосибирск, как пристраивают редкое животное:

— Породистый кот Кыш жил на улице, в центре поселка возле магазина с двумя братьями. Скорее всего, хозяева выбросили весь приплод, и трое котят выжили. Их забрал начальник местной свинофермы, а кота привезли нам. У кота были обморожены уши, выпадали зубы, постоянно текла слюна. Два клыка пришлось удалить, он восстанавливался больше полутора месяцев, — сообщила основатель зооприюта kittikea Наталья.

На улице экзотический кот прожил два года. Животное переболело инфекцией, которая разрушила ему поджелудочную железу. У животного обнаружили сахарный диабет. У людей эта болезнь считается неизлечимой, однако зоозащитники уверены, что кот поправится.

— Кошки — единственные существа на планете, которые могут вылечиться от сахарного диабета. Все зависит от степени заболевания, но от 15 до 100 % кошек выздоравливают. Сейчас кот два раза в день получает инсулиносодержащие препараты, мы стабилизируем ему уровень сахара в крови. Надеемся вылечить его и найти ему дом — хозяевам достаточно будет следить за его питанием.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь коту Кышу и приехать в приют, свяжитесь с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты волонтерам.

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