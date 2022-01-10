Пять пассажиров S7 не смогли улететь из Новосибирска из-за отсутствия мест на борту

Из аэропорта не смогли вылететь пять человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять человек не смогли вылететь из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске, поскольку на борту самолета авиакомпании «Сибирь» не оказалось свободных мест. Сейчас в произошедшем разбирается транспортная прокуратура.

— Пяти пассажирам АО «Авиакомпания «Сибирь» необоснованно отказано в воздушной перевозке в виду отсутствия свободных мест на борту, в то время как ранее нарушения прав граждан на своевременное предоставление услуг данной авиакомпанией неоднократно пресекались прокуратурой, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, сейчас прокуратура также разбирается еще с одним инцидентом, произошедшем в «Толмачево». В понедельник, 10 января, в здании аэропорта из-за технической накладки собралась толпа пассажиров. Людей в пунктах досмотра было значительно больше, чем разрешено в связи с санитарными нормами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber