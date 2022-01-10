Неизвестный украл деньги у женщины-инвалида под Новосибирском

Женщина-инвалид осталась без денег на лекарства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка Татьяна из Карасука хочет найти похитителя, который вытащил у нее кошелек перед Новым годом. Инцидент произошел вечером в отделении банка. О случившемся потерпевшая рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

— Пожалуйста., помогите вернуть краденое! Я инвалид детства, украли кошелек. Я стояла возле банкомата, поставила свои пакеты в сторону. Вытащила кошелек с деньгами и 500 рублей, чтобы внести на карту, а кошелек положила в пакет. Молодой парень в черной куртке стоял рядом, сказал, что стоит в очереди в другой терминал. Совершив операцию, я вернулась к пакетам — не было ни кошелька, ни парня, — уточнила КП-Новосибирск Татьяна.

Вместе с кошельком пропали 3,6 тысяч рублей, отложенные на лекарства. Женщина вызвала полицию. Правоохранители нашли пустой кошелек в мусорке возле банка. Следователи сняли отпечатки пальцев и записи видеокамер. Потерпевшая написала заявление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber