Неизвестный украл деньги у женщины-инвалида под Новосибирском

Женщина-инвалид осталась без денег на лекарства
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сибирячка Татьяна из Карасука хочет найти похитителя, который вытащил у нее кошелек перед Новым годом. Инцидент произошел вечером в отделении банка. О случившемся потерпевшая рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.
— Пожалуйста., помогите вернуть краденое! Я инвалид детства, украли кошелек. Я стояла возле банкомата, поставила свои пакеты в сторону. Вытащила кошелек с деньгами и 500 рублей, чтобы внести на карту, а кошелек положила в пакет. Молодой парень в черной куртке стоял рядом, сказал, что стоит в очереди в другой терминал. Совершив операцию, я вернулась к пакетам — не было ни кошелька, ни парня, — уточнила КП-Новосибирск Татьяна.
Вместе с кошельком пропали 3,6 тысяч рублей, отложенные на лекарства. Женщина вызвала полицию. Правоохранители нашли пустой кошелек в мусорке возле банка. Следователи сняли отпечатки пальцев и записи видеокамер. Потерпевшая написала заявление.
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