Новосибирцы на «Девятке» устроили дорожные разборки с битьем стекол

Разборки в стиле бондианы. Фото: кадр из видео

В Новосибирске, днем 10 января, на улице Танкистов произошла дорожная разборка в стиле голливудских боевиков. Очевидец заснял происходящее на видео и выложил ролик в сеть.

— Молодой человек высунулся из окна ВАЗ-2109 и пытался нанести повреждения белому седану Toyota Sprinter. Всего в преследовании иномарки участвовали два отечественных хэтчбека, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Когда машины остановились на перекрестке, конфликт не закончился. Молодой человек вышел из авто и начал бить кулаком по стеклам, а через некоторое время к нему присоединился приятель. Когда за пострадавшего заступились очевидцы, молодые люди сразу уехали.

В областном МВД сообщили, что уточняют информацию о произошедшем.

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