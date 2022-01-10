«Чупакабра» напала на баранов в городе Обь под Новосибирском

Вот такие следы на снегу обнаружили сибиряки рядом с местом, где растерзали животных. Фото: Кадры из видео

В городе Обь под Новосибирском в микрорайоне Геодезия неизвестное существо напало на баранов: одного хозяева нашли растерзанным, а другого — задушенным. Произошел инцидент в ночь с 6 на 7 января.

На баранов напали в крытом небольшом загоне на территории участка одного из местных жителей. При этом, туша того барана, которого владелец нашел задушенным, тоже пропала. По словам сибиряка, мертвое животное весом около 17-25 килограмм вытащили из мусорного бака рядом с его домом. Хозяин баранов оставил свет включенным, чтобы увидеть тех, кто напал на его животных.

— Я увидел во дворе силуэты двух серых собак средней величины. Они прошли по моему участку в метре от среднеазиатской овчарки, которая не издала ни звука, и направились в сторону загонов. Хозяин вспугнул их, — рассказывает хозяин животных.

Можно предположить, что виноваты бездомные животные, но, по словам местных жителей, все собаки, которые бегают в их районе, чипированы и стерилизованы.

— Остается только догадываться, что за животные это были, ведь бездомные собаки не опасны по закону ОСВВ, значит, это сделали не собаки, а «чупакабра». Да и вообще, что за собаки, которые грызут и съедают животное, не оставляя ничего на месте! — иронизируют сибиряки.

Также местные жители рассказали КП-Новосибирск, что местные жители постоянно обращаются и освещают в интернете проблему с бездомными животными на территории города.

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