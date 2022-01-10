Главврач новосибирской больницы: «В стационар попадают меньше 6% вакцинированных»

Главврач горбольницы №3 рассказал о количестве вакцинированных пациентов, попавших в больницу в период четвертой волны коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главврач горбольницы №3 в Новосибирске Александр Осадчий рассказал о количестве вакцинированных пациентов, попавших в больницу в период четвертой волны коронавируса. Об этом он написал в своих соцсетях.
— Сегодня городская больница №3 закончила свой «четвертый крестовый противоковидный поход». Был ли он успешен? Скорее да, но не без потерь. Особо хочу отметить некоторые цифры статистики: количество вакцинированных, попавших к нам в стационар, не превысило 6%, — написал медик на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, ранее вирусологи в разговоре с КП-Новосибирск сообщили, что ожидают мощную волну «омикрона» в Новосибирской области в конце января. При этом, как отмечают ученые, переболевшие коронавирусом почти на 4% чаще заражаются новым вариантом вируса.
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