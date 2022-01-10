В новосибирских поликлиниках выросло количество обращений после праздников

В Новосибирской области резко выросло число обращений в поликлиники после новогодних праздников. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирской области резко выросло число обращений в поликлиники после новогодних праздников. Об этом рассказали в региональном минздраве.

— Сегодня, 10 января, с 8:00 сильно выросло количество обращений на горячую линию 124. В колл-центры было выведено 98 человек. Сейчас все медорганизации первичного звена выведены в полном составе на рабочие места, сформированы медицинские бригады, — пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Работу медучреждений будут корректировать индивидуально, в зависимости от нагрузки. Напомним, ранее в минздраве сообщили, что за сам период новогодних праздников, служба скорой помощи зафиксировала 25 231 выезд бригад к людям.

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