В Новосибирской области не планируют ужесточать коронавирусные ограничения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В понедельник, 10 января, стало известно, что в Новосибирской области не будут ужесточать антиковидные меры. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.
По его словам, важно соблюдать профилактические меры — масочный режим, проверку QR-кодов в различных заведениях и учреждениях. Все меры безопасности, направленные на снижение заболеваемости ковидом, должны соблюдаться максимально, заявил губернатор. Кроме того, в регионе нужно продолжить массовую вакцинацию населения от коронавируса. Губернатор отметил, что система здравоохранения к этому готова.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сняли ограничение на работу детских комнат и центров. Они были закрыты с 29 декабря по 9 января для снижения заболеваемости ковидом среди детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области сняли ограничения на работу детских центров
Они действовали с 29 декабря по 9 января в целях снижения заболеваемости коронавирусом среди детей (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер