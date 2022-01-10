В Новосибирской области не планируют ужесточать коронавирусные ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 10 января, стало известно, что в Новосибирской области не будут ужесточать антиковидные меры. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.

По его словам, важно соблюдать профилактические меры — масочный режим, проверку QR-кодов в различных заведениях и учреждениях. Все меры безопасности, направленные на снижение заболеваемости ковидом, должны соблюдаться максимально, заявил губернатор. Кроме того, в регионе нужно продолжить массовую вакцинацию населения от коронавируса. Губернатор отметил, что система здравоохранения к этому готова.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сняли ограничение на работу детских комнат и центров. Они были закрыты с 29 декабря по 9 января для снижения заболеваемости ковидом среди детей.

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