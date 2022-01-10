41-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

За сутки коронавирусом заразились еще 255 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 января оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 11 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 41, 86 и 97 лет и женщины в возрасте 45, 47, 58, 59, 64, 65, 74 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 356 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 246 пациентов, среди них 26 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 116 человек, в том числе 40 детей.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 97 422 человека — за последние сутки их прибавилось 255. Также за последний день выздоровели 289 пациентов — за все время пандемии их стало 67 882 человека.

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