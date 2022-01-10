Персонал АО «РЭС» обеспечил надежное электроснабжение в новогоднюю ночь и праздничные дни

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Накануне праздника оперативный персонал АО «РЭС» был переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, также был усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находились 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При этом была обеспечена готовность дополнительной спецтехники и персонала для проведения возможных аварийно-восстановительных работ.

В целом в течение праздничных выходных дней в электросетевом комплексе не было допущено серьезных технологических нарушений. А на все локальные отключения оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» праздничные дни прошли без происшествий, было обеспечено надежное электроснабжение жителей региона. Безаварийная работа служб жизнеобеспечения была отдельно отмечена губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в ходе оперативного совещания с членами правительства региона.